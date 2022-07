Abstimmung "Grüne" Investition: EU-Entscheidung zu Atomkraft und Gas

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Atomkraft möglicherweise vor "grüner" Einstufung Foto: APA/AFP

D as EU-Parlament stimmt am Mittwoch (12.00 Uhr) über die umstrittene Einstufung von Gas und Atomkraft als klimafreundliche Investition ab. Mindestens 353 der 705 EU-Abgeordneten müssen sich gegen die sogenannte Taxonomie aussprechen, dann tritt sie nicht in Kraft. Das Ergebnis der Abstimmung gilt als offen. Die österreichischen Abgeordneten kündigten parteiübergreifend Widerstand an. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) stellte abermals eine Klage in den Raum.