Grünen-Chef Kogler erhofft sich stabilere SPÖ

V izekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler hat Hans Peter Doskozil am Montag zu seiner Wahl zum neuen SPÖ-Parteivorsitzenden gratuliert. Er glaube, dass es gut für die Republik sei, wenn in größere und "ehemals staatstragende" Parteien "Stabilität reinkommt", sagte er am Rande einer Pressekonferenz. Außerdem verbinde er mit Doskozils Wahl die Hoffnung, dass "ein konstruktiverer Zugang im Parlament gewählt wird", sprach er die "parteipolitische Blockade" der SPÖ an.