Alpin Grünes Licht für Sölden durch FIS

Die Sölden-Rennen finden auch heuer programmgemäß statt Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

D em 30-Jahr-Jubiläum des Weltcup-Auftakts in Sölden steht nichts mehr im Wege. Der Internationale Ski- und Snowboard-Verband (FIS) hat am Donnerstag die Austragung der Riesentorlauf-Rennen der Frauen und Männer am 28. und 29. Oktober für ungefährdet erklärt. Auf dem Gletscher liegt demnach ausreichend Schnee für die Wettbewerbe.