Argentinien gewinnt gegen Österreich bei Handball-WM knapp

Österreich hat das zweite Vorrunden-Match bei der Handball-WM der Frauen in Spanien verloren. Im Gruppe-H-Schlagabtausch gegen Argentinien unterlagen die ersatzgeschwächten Österreicherinnen am Samstag in Torrevieja mit 29:31 (14:18). Kleine Schwächen in der Deckung und im Passspiel sowie der größere Kräfteverschleiß aufgrund einiger Corona-Infektionen gaben am Ende den Ausschlag. Den Aufstieg in die Hauptrunde hat Rot-Weiß-Rot nach dem Auftaktsieg aber fast sicher.