Billigfluglinie "Level" hebt in Schwechat ab .

Die British-Airways-Mutter IAG drängt unter dem Namen Level nach Österreich. In zwei Jahren solle die Wiener Basis auf 14 bis 15 Mittelstrecken-Flieger und in fünf Jahren auf 30 Jets wachsen, sagte IAG-Chef Willie Walsh am Dienstag zum Start der neuen Billigfluglinie mit zunächst vier Flugzeugen. Der weitere Wachstumsplan werde im September dem Aufsichtsrat vorlegt, so Walsh.