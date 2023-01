Wintersport Gut-Behrami im Nebel-Training von Cortina voran

Lara Gut-Behrami gibt in Cortina die Zeit vor Foto: APA/BARBARA GINDL

D ie Schweizerin Lara Gut-Behrami hat am Mittwoch im ersten Training für das Speed-Triple in Cortina d'Ampezzo die Bestzeit aufgestellt. Die Streckenbefahrung war von nebelbedingten Verzögerungen begleitet. St. Anton-Siegerin Gut-Behrami, die 2021 in Cortina Super-G-Weltmeisterin wurde, fand die schnellste Linie. Mikaela Shiffrin kehrte mit 0,16 Sek. Rückstand als Zweite aus ihrer kurzen Regenerationspause zurück. Mirjam Puchner wurde als Vierte (+0,63) beste Österreicherin.