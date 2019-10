Alaba fehlt ÖFB-Team in EM-Quali gegen Israel .

David Alaba hat den Wettlauf gegen die Zeit verloren. Der Star von Bayern München ist nach seinem Haarriss in der Rippe für das EM-Qualifikationsspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Wien gegen Israel nicht einsatzfähig. Das bestätigte der ÖFB am frühen Nachmittag auf Twitter.