Politische Bewegungen Hafenecker sieht Partei nach Waldhäusl-Sager auf Linie

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Partei steht laut Hafenecker hinter Waldhäusl Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

F PÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker sieht angesichts unterschiedlicher Bewertungen des Asyl-Sagers von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl seine Partei auf Linie. "Ich orte da überhaupt keine Differenz, unsere Linie ist klar: Zuwanderung verändert die Gesellschaft", sagte er am Dienstag in einer Pressekonferenz. Auch Waldhäusl selbst habe dies so gesagt.