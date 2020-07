Betroffen sind die Bundesländer Niederösterreich, Burgenland und die Steiermark. „Auf einer Gesamtfläche von mehr als 14.000 Hektar ist nach ersten Erhebungen durch die Sachverständigen der Österreichischen Hagelversicherung mit einem Gesamtschaden in der Landwirtschaft von 4 Millionen Euro zu rechnen. Die Schadenserhebung beginnt unverzüglich, um eine rasche Abwicklung der Schadensfälle zu gewährleisten“, so der Vorstandsvorsitzende der Österreichischen Hagelversicherung, Dr. Kurt Weinberger, in einer ersten Zwischenbilanz.

Betroffene Bezirke:

Niederösterreich: Zwettl, Gmünd, Krems-Land, Hollabrunn, Horn, Bruck an der Leitha

Burgenland: Neusiedl am See

Steiermark: Deutschlandsberg

Betroffene Kulturen:

u.a. (Saat-)Mais, Zuckerrüben, Sonnenblumen, Hirse, Soja, Wein, Obst

Betroffene Agrarfläche/Schaden in der Landwirtschaft:

Niederösterreich: 10.000 Hektar; 2 Millionen Euro

Burgenland: 3.000 Hektar; 1,5 Millionen Euro

Steiermark: 1.200 Hektar; 500.000 Euro

Schäden werden online unter [www.hagel.at] (http://www.hagel.at) an die Österreichische Hagelversicherung gemeldet.