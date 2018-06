Unbekannte Frau forderte Kinder zum Mitfahren auf .

Die Eltern in Hagenbrunn und Umgebung sind verunsichert. Am Montag gegen 16.30 Uhr hat eine bis dato unbekannte Frau zwei Kinder beim Fun-Court am Tennisplatz Hagenbrunn angesprochen und sie zum Mitfahren aufgefordert.