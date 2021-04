FPÖ-LH-Stellvertreter für Storchenfeier bestraft .

Gegen den oberösterreichischen Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) gab es ein Verwaltungsstrafverfahren wegen der Teilnahme an einer "Storchenfeier" in Steinhaus bei Wels im März - kurz vor seiner schweren Corona-Erkrankung. Das Verfahren ist nun abgeschlossen, Haimbuchner bezahlte eine Geldbuße, verrät aber nicht in welche Höhe, berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" (OÖN) Montagabend online.