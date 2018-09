Zu dramatischen Augenblicken kam es am Samstagvormittag auf der Donau im Bereich der Hainburger Brücke zwischen den Bezirken Gänserndorf und Bruck/Leitha.

Ein Bundesheer-Boot mit zwei ausgebildeten Berufssoldaten am Steuer und etwa 20 Mädchen – diese waren im Zuge einer Übungsfahrt im Rahmen des "Girls' Camp" an Bord - war während einer Fahrt gekentert. Die Passagiere fielen daraufhin ins Wasser. Zwei Frauen (24 und 26 Jahre alt) mussten reanimiert werden.

Nach der erfolgreichen Wiederbelebung wurden die beiden von Notarzthubschraubern ins AKH und ins Wilhelminenspital in Wien geflogen. Mittlerweile sind beide aus Lebensgefahr.

Bundesheer, sieben Feuerwehren, Rettung und Polizei standen im Großeinsatz. Auch ein Kriseninterventionsteam war vor Ort, das "Girls' Camp" wurde abgebrochen.

Zur Unglücksursache schrieb Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium auf Twitter, das Boot sei in eine Welle gefahren, die hineingeschwappt sei. "Dadurch hat sich das Boot langsam gesenkt und ist über die rechte Seite abgeglitten." Insgesamt seien 26 Mädchen in drei Booten unterwegs gewesen, schrieb Bauer in dem Kurznachrichtendienst weiter. Zusätzlich habe es ein Rettungsboot gegeben. Die Boote seien 2015 beschafft worden. Alle Insassen hätten Schwimmwesten getragen.

Weil zur selben Zeit eine Katastrophenübung der Feuerwehr auf der Donau stattgefunden habe, seien Helfer rasch zur Stelle gewesen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit.

Die weiteren Insassen des gekenterten Bootes hätten sich auf eine Insel bzw. auch ans Ufer gerettet. 22 wurden zur Nachkontrolle in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das Rote Kreuz hat Sprecher Florian Schodritz zufolge u.a. zwei Notärzte, 25 Sanitäter und elf Fahrzeuge aus den Bezirken Bruck a.d. Leitha und Gänserndorf aufgeboten.

Eine Untersuchungskommission des Bundesheeres sollte noch Samstagnachmittag ihre Arbeit aufnehmen.

Mikl-Leitner dankt Einsatzkräften für rasche Hilfe

NÖ Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagte allen Einsatzkräften „ein von Herzen kommendes Dankeschön“. Die rasche, professionelle Hilfe habe noch Schlimmeres verhindern können, meinte sie: „Ein derartiger Einsatz erfordert das perfekte Zusammenspiel aller Beteiligten. Einmal mehr haben die niederösterreichischen Blaulichtorganisationen unter Beweis gestellt, dass wir uns auf ihre Kompetenz und ihre Einsatzbereitschaft verlassen können.“

An die geretteten Frauen richtet die Landeshauptfrau „die besten Genesungswünsche“. „Unsere Gedanken gelten nun ihnen und ihren Familien“, so Mikl-Leitner.