Ein Bundesheer-Boot mit etwa 20 Soldaten war während einer Übungsfahrt im Rahmen des sogenannten Girls' Camp gekentert. Der Unfall habe sich gegen 10.00 Uhr ereignet, sagte Oberst Michael Bauer vom Verteidigungsministerium. Das Boot dürfte auf eine Sandbank aufgelaufen und dadurch gekentert sein.

Insassen seien unter das Boot geraten. Unter ihnen waren auch zwei Mädchen, die in der Folge reanimiert werden mussten. Ihr Zustand sei kritisch, teilte Bauer auf Anfrage mit. Die Opfer seien von Notarzthubschraubern - "C 2", "C 3" und "C 9" wurden an die Unfallstelle entsandt - in Krankenhäuser geflogen worden. Laut ÖAMTC erfolgte der Transport ins AKH und ins Wilhelminenspital in Wien. Die jungen Frauen sollen laut Landespolizeidirektion 24 und 26 Jahre alt sein.

Insgesamt sollen vier Boote des Heeres unterwegs gewesen sein. Weil zur selben Zeit eine Katastrophenübung der Feuerwehr auf der Donau stattgefunden habe, seien Helfer rasch zur Stelle gewesen, teilte Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich mit.

Insassen des gekenterten Bootes hätten sich auf eine Insel bzw. auch ans Ufer gerettet. Laut Resperger standen nach dem Unfall elf Feuerwehren u.a. mit Rettungsbooten im Einsatz.