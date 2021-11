Cristian kampflos im Linz-Finale

Das zweite Halbfinale beim Tennis-WTA-Turnier in Linz ist beendet, bevor es noch begonnen hat. Die als Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep kann wegen einer Knieverletzung nicht zum Duell mit ihrer Landsfrau Jaqueline Cristian antreten. Die 23-Jährige, die nach ihrem Out in der Qualifikation überhaupt erst als "Lucky Loser" in den Hauptbewerb gerutscht war, steht damit kampflos im ersten Endspiel ihrer Karriere. Ihre Gegnerin dort ist Alison Riske oder Danielle Collins.