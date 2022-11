Halloween-Ausschreitungen Zwei Drittel der Randalierer in Linz keine Österreicher

N ach den schweren Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt und neuerlicher Randale am darauffolgenden Abend laufen die Ermittlungen der Polizei. Beide Male hatten Jugendliche Böller gezündet und auf Passanten geworfen. Inzwischen ist die Identität von 129 Verdächtigen geklärt, der Großteil von ihnen sind keine Österreicher, wie die Landespolizeidirektion jetzt die Nationalitäten, Aufenthaltsstatus sowie das Alter bekannt gab.