Polizisten entdeckten mehr als eine Tonne Kokain .

Bei einem Schlag gegen Drogenhändler mit Verbindungen zur Rockergruppe Hells Angels hat die Polizei in Hamburg mehr als eine Tonne Kokain beschlagnahmt. Zivilfahnder hätten bei bereits seit Monaten laufenden verdeckten Ermittlungen am Donnerstag die Entladung eines verdächtigen Lkw beobachtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Sie forderten Spezialkräfte an, die fünf Verdächtige festnahmen.