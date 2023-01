Handball Auch Deutschland, Ägypten und Norwegen im Viertelfinale

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Ägypten steht zum dritten Mal in Folge im WM-Viertelfinale Foto: APA (AFP)

N ach Frankreich, Spanien und Co-Gastgeber Schweden tags zuvor haben sich am Samstag auch Deutschland, Ägypten sowie Norwegen für das Viertelfinale der Handball-WM in Schweden und Polen qualifiziert. Und das alles mit ungefährdeten Erfolgen: Ägypten steht nach einem 26:22 über Bahrain zum dritten Mal in Folge unter den besten Acht, Deutschland hielt die Niederlande mit 33:26 in Schach. Norwegen fertigte Katar gar mit 30:17 ab.