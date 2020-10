Peter Eckl stimmte zu. "Das wird knackig und eine richtig große Herausforderung", sagte der Trainer, dessen Truppe das erste Match auswärts in Wisla bestreitet. Am 2. März 2021 soll die zehn Partien umfassende Gruppenphase mit dem Gastspiel in Toulouse abgeschlossen werden. Die Top-Vier der Gruppe steigen ins Achtelfinale auf.