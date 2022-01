ÖHB-Männer beziehen in Bratislava mit 16-Mann-Kader Quartier

Das österreichische Handball-Nationalteam der Männer ist am Mittwoch von seinem Trainingsquartier in Stockerau in den EM-Spielort Bratislava übersiedelt. Am Freitag (20.30 Uhr, live ORF Sport +) geht es in Gruppe D gegen Polen los, weitere Gegner am Sonntag und Dienstag sind Deutschland und Belarus. ÖHB-Teamchef Ales Pajovic reduzierte seinen Kader um zwei Akteure auf 16 Spieler, auf der Strecke blieben Westwien-Tormann Florian Kaiper und Marin Martinovic von den Fivers.