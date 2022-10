Handball ÖHB-Männer in EM-Quali mit zähem 30:28-Erfolg gegen Färöer

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Hart umkämpfter Sieg der Österreicher Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Handball-Männer haben in ihrem zweiten Spiel zur Qualifikation für die Europameisterschaft 2024 einen knappen 30:28-(14:14)-Sieg auf den Färöern gefeiert. Gegen den Außenseiter der Gruppe 4 mussten Mykola Bilyk und Co. lange und hart kämpfen, bevor die zwei Punkte unter Dach und Fach waren. In der Parallelpartie schlug Rumänien die Ukraine mit 34:26. In der Tabelle überwintert Österreich mit vier Punkten an der Spitze, bevor es im März gegen die Ukraine geht.