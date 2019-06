ÖHB-Männer in Euro-Cup-Hits gegen Norwegen und Schweden .

Mit den Partien gegen Vizeweltmeister Norwegen am Mittwoch in Klagenfurt (20.15 Uhr) und am Sonntag gegen Schweden (Stockholm, 17.00/beide live ORF Sport +) endet für Österreichs Handballmänner der hochkarätig besetzte Euro Cup. Zugleich ist es der Beginn der letzten Etappe in Richtung Heim-EM im Jänner 2020. "Wir müssen die Zeit nutzen für das gemeinsame Ziel", sagte Kapitän Nikola Bilyk.