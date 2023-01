ÖHB-Männer verlieren bei Yellow Cup gegen Gastgeber Schweiz

Werbung

Die Mannschaft von Coach Ales Pajovic lag in der ersten Halbzeit nie in Rückstand, konnte sich aber auch nicht absetzen. Während Torhüter Thomas Eichberger ein starker Rückhalt war, lief es für ÖHB-Star Mykola Bilyk lange nicht nach Wunsch. In den ersten 47 Minuten erzielte er bei sieben Würfen nur einen Treffer. Bezeichnend die 29. Minute, als der Kiel-Legionär alleine auf das Tor zog, aber scheiterte. Im Gegenzug gelang den Eidgenossen der Ausgleich zum 15:15-Pausenstand.

Nach der Pause übernahmen die Schweizer zunehmend das Kommando, gingen in der 34. Minute erstmals in Führung und gaben diese nicht mehr ab. Die Österreicher kamen acht Sekunden vor der Schlusssirene noch einmal in Ballbesitz, schafften den Ausgleich jedoch nicht mehr. Damit ging der Yellow Cup so wie im Vorjahr und zum insgesamt achten Mal an die Schweizer.

"Wir haben ein bisschen zu viele Fehler gemacht. Wir hatte im Angriff Probleme, waren nicht so dynamisch. Am Ende war es knapp", resümierte Pajovic.