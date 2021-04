ÖHB-Männer vor Finale der EM-Quali unter Druck .

Acht Großereignisse seit 2010, zuletzt viermal in Folge - Österreichs Handballmänner haben sich die Latte selbst hoch gelegt. Bei der EM 2022 in Ungarn/Slowakei droht Rot-Weiß-Rot aber die Zuschauerrolle, der Druck vor den entscheidenden Partien am Donnerstag in Estland (18.30 Uhr) und am Sonntag in Graz gegen Bosnien-Herzegowina (18.00/beide live ORF Sport +) ist groß. Die Truppe von Ales Pajovic hat das Schicksal zwar in eigener Hand, braucht aber wohl zwei Siege.