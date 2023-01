Handball Titelverteidiger Dänemark erwartet seinen WM-Finalgegner

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Die Dänen waren von Spanien nicht zu stoppen Foto: APA/dpa

D änemarks Handballer sind nur noch einen Schritt vom dritten WM-Titel in Serie entfernt. Der Gewinner von 2019 und 2021 zog am Freitag durch ein 26:23 (15:10) gegen den EM-Zweiten Spanien in das Endspiel am Sonntag (20.30 Uhr) in Stockholm ein. Der Gegner wurde am Abend im zweiten Halbfinale zwischen Europameister Schweden und Olympiasieger Frankreich ermittelt.