Am Mittwoch in Barcelona durchgeführte Untersuchungen ergaben eine Ablösung des hinteren Kapselapparates am rechten Handgelenk. Thiem wird nun fünf Wochen eine Schiene am Handgelenk tragen, ehe er progressiv mit spezifischen funktionalen Übungen beginnen kann, hieß es am Donnerstag in einem Statement des Thiem-Managements.

Erst danach - also rund Ende Juli - werde es darum gehen, dass der Weltranglistenfünfte seine Mobilität wie auch die Muskelkraft in seinem Handgelenk wieder aufbaue. Erst danach werde das tatsächliche Training auf dem Tennisplatz wieder aufgenommen werden können. "Ich werde alles tun, was mir die Ärzte auftragen, um möglichst rasch gesund zu werden", wurde Thiem zitiert. Er fällt jedenfalls außer für Wimbledon fix auch für Hamburg und Gstaad bzw. die komplette Sommer-Sandplatzsaison aus.