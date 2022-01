Hartes Los für ÖHB-Männer im Kampf um WM-Ticket

Die am Samstag in Budapest erfolgte Auslosung für die WM-Qualifikation hat es mit Österreichs Männern nicht allzu gut gemeint. In der ersten Play-off-Phase ist Rot-Weiß-Rot gegen Estland zwar noch Favorit, in der zweiten Phase wartet mit dem EM-Sechsten Island aber ein ordentlicher Brocken auf Nikola Bilyk und Co. Die beiden Duelle finden jeweils mit Hin- und Rückspiel im März bzw. April statt. Die Endrunde steigt im Jänner 2023 in Schweden und Polen.