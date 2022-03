Hauser in Oslo-Verfolgung Sechste - Sieg erneut an Eckhoff

Die Norwegerinnen haben am Samstag beim Biathlon-Heimweltcup in Oslo einen Doppelsieg gefeiert. Tiril Eckhoff doppelte nach ihrem Erfolg im Sprint in der Verfolgung nach, sie feierte ihren 29. Weltcupsieg. Ihre 24,9 Sek. zurückgelegene und ebenfalls mit zwei Fehlern behaftete Landsfrau Marte Olsbu Röiseland fixierte den Gewinn des Gesamtweltcups. Dritte wurde die Slowakin Paulina Fialkova (0/+50,5) Die im Sprint zweitplatzierte Tirolerin Lisa Hauser wurde Sechste (3/+1:11,0).

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at