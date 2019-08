Einjährige und Vierjährige bei Verkehrsunfall getötet .

Ein Verkehrsunfall in Hausleiten (Bezirk Korneuburg) am Sonntagabend hat zwei Kleinkinder aus dem Leben gerissen. Ein Pkw hatte auf der B19 einen an ein Elektrofahrrad gekoppelten Anhänger erfasst, in dem die Mädchen - ein und vier Jahre alt - von ihrer Mutter transportiert worden waren, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.