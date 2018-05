Lava des Vulkans Kilauea näherte sich Kraftwerk .

Geschmolzene Lava des Vulkans Kilauea hat sich am Montag dem Geothermie-Kraftwerk "Puna Geothermal Venture" (PGV) auf der Hauptinsel Hawaii genähert. Arbeiter reagierten rasch und legten letzte Teile der Anlage still, um das unkontrollierbare Austreten giftiger Gase zu verhindern. Auf Videos war zu sehen, wie leuchtend rote Lava meterhoch in die Luft spritzte.