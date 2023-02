Heeresgeschichtl. Museum Georg Hoffmann setzt als HGM-Direktor auf Modernisierung

Lesezeit: 3 Min AB APA / BVZ.at

Neuer HGM-Direktor soll Museum modernisieren Foto: APA/BUNDESHEER

"Modernisierung, Öffnung und Diskussion": Mit diesen drei Vorhaben tritt der 1979 in Graz geborene Historiker Georg Hoffmann sein Amt als neuer Direktor des Heeresgeschichtlichen Museums (HGM) an. Am Mittwoch wurde er von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) offiziell bestellt. Hoffmann möchte dabei "an der geäußerten Kritik ansetzen und eine Weiterentwicklung einleiten", wie er bei seiner Vorstellung sagte.