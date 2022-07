Heftige russische Attacken in der Ostukraine

Werbung

Unter anderem seien zwei Waffenlager nahe der Großstadt Mykolajiw im Süden des Landes zerstört worden, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, in Moskau der Agentur TASS zufolge. Bei Charkiw soll ein Waffenlager in einem Traktor-Depot getroffen worden sein. Die Ukraine habe "hohe Verluste an Menschen und Material" erlitten, behauptete Konaschenkow.

Auf ukrainische Vorwürfe, Russland habe über der inzwischen geräumten Schlangeninsel im Schwarzen Meer Phosphorbomben abgeworfen, ging der Ministeriumssprecher dem TASS-Bericht zufolge nicht ein. Auch zu Vorwürfen, mit verbotener Streumunition Wohnhäuser zu beschießen, äußerte er sich demzufolge nicht.

Ukrainischen Angaben zufolge soll bei Raketenangriffen auf die Stadt Slowjansk mit mindestens vier Toten Streumunition eingesetzt worden sein. Dabei seien in der Nacht auf Samstag zivile Bereiche getroffen worden, in denen es keine Militäranlagen gebe, so Bürgermeister Wadym Ljach auf Telegram. Zudem soll es sieben Verletzte gegeben haben.

Als Streumunition werden Raketen und Bomben bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel bersten und viele kleine Sprengkörper freisetzen. Ihr Einsatz ist völkerrechtlich geächtet.