Heiliger Abend Papst feiert Christmette im Petersdom

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Papst Franziskus beginnt Weihnachtsfeierlichkeiten mit Mette im Petersdom Foto: APA/dpa

M it der traditionellen Christmette eröffnet Papst Franziskus am Samstag die Weihnachtsfeierlichkeiten in Rom. Die Messe an Heiligen Abend (19.30 Uhr) im Petersdom dürfte nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wieder an Feiern aus der Zeit vor der Pandemie erinnern. Durch den Krieg in der Ukraine aber ist die Stimmung beim Oberhaupt der katholischen Kirche getrübt; der Papst sprach zuletzt bereits von "traurigen Weihnachten".