Heimkehr mit Silber-Pokal Eintracht feiert Europa-League-Coup mit 200.000 in Frankfurt

Oliver Glasner im Autokorso zwischen Hunderttausenden Fans Foto: APA/dpa

D ie Heimkehr mit dem Silber-Pokal wurde für die Euro-Helden von Eintracht Frankfurt zu einer einzigartigen Triumph-Fahrt. Schätzungsweise 200.000 Menschen feierten Trainer Oliver Glasner und seine Schützlinge am Donnerstag in der Main-Metropole für den Gewinn der Fußball-Europa-League und trieben dem einen oder anderen Tränen in die Augen. "Wie sich die Menschen freuen, ist das Schönste an dem Erfolg", betonte der Oberösterreicher Glasner.