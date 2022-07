Heimkehr ÖFB-Team am Flughafen Wien-Schwechat empfangen

Vizekanzler Kogler begrüßte das Frauen-Team persönlich Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

D as ÖFB Frauen-Fußball-Nationalteam ist nach der am Donnerstagabend im EM-Viertelfinale in Brentford gegen Deutschland bezogenen 0:2-Niederlage am Freitagabend mit eineinhalbstündiger Verspätung in Wien gelandet. Auf dem Rollfeld wurde die ÖFB-Auswahl, die auch bei der zweiten EM-Teilnahme den Einzug in die K.o.-Phase geschafft hatte, von Vizekanzler Werner Kogler und Susanne Raab, Bundesministerin für Frauen, Familie, Integration und Medien, empfangen.