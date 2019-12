Arsenal weiter in der Krise .

Arsenal befindet sich in der englischen Fußball-Premier-League weiter in der Krise. Die "Gunners" kassierten am Donnerstag zum Abschluss der 15. Runde eine 1:2-Heimniederlage gegen Brighton, sind damit nur Tabellenzehnter und warten seit mittlerweile neun Bewerbspartien auf einen Sieg.