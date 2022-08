Heimreise angetreten Einsatzende für Feuerwehrleute aus NÖ in Frankreich

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Mehr als 70 Helfer waren in Frankreich im Einsatz Foto: APA/NÖLFK/SID-TEAM

F euerwehrmitglieder aus Niederösterreich haben ihren am Samstag begonnenen Einsatz in der von Waldbränden betroffenen französischen Region Bordeaux beendet. Sie traten am Mittwoch die Heimreise an.