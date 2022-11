Heimsieg Napoli nach 2:0 gegen Empoli weiter souverän auf Platz eins

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Freude bei Napoli über Heimsieg gegen Empoli Foto: APA/AFP

N apoli präsentiert sich in der italienischen Fußball-Serie A weiterhin in blendender Verfassung. Der Spitzenreiter feierte am Dienstag durch Treffer von Hirving Lozano (69./Elfmeter) und Piotr Zielinski (88.) einen 2:0-Heimerfolg über Empoli und baute damit seinen Vorsprung auf den ersten Verfolger AC Milan zumindest für wenige Stunden auf neun Punkte aus. Nach 14 Liga-Runden hält Napoli bei zwölf Siegen und zwei Unentschieden.