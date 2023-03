Musik Herbert Grönemeyer glücklich über spätes Vaterglück

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Sänger Grönemeyer wurde mit 62 Jahren nochmals Vater Foto: APA/dpa

S änger Herbert Grönemeyer (66) ist glücklich darüber, mit 62 Jahren nochmals Vater geworden zu sein. "Man ist genauso naiv und freudig wie früher. Die Freude über meine Kinder ist ungebremst, in welchem Alter sie sich auch befinden", sagte Grönemeyer am Sonntag im Ö3-"Frühstück bei mir". Es sei "wunderbar, wie es ist", so der Künstler über seine späte Vaterschaft.