"Es werden sich beide Seiten bewegen müssen, aber die Gewerkschaft wird sich einen gehörigen Schritt bewegen müssen", sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie, Christian Knill, vor Journalisten vor Verhandlungsbeginn. Bisher hätte sich die Gewerkschaft nämlich "keinen Millimeter bewegt". Berücksichtigt werden müsse, dass sich der Aufschwung abgeschwächt habe, so Knill.

PRO-GE-Chef Rainer Wimmer und GPA-djp-Chef Karl Dürtscher bekräftigten die Streikdrohung vor Verhandlungsbeginn. "Wir haben mehr als 370 Betriebsversammlungen mit einstimmigen Beschlüssen hinter uns gebracht. Das heißt, wenn es heute zu keinem Ergebnis kommt, dann wird es Streik geben." Mit (Warn-)Streiks sei ab Montagmittag zu rechnen, komme es nicht zu einer Einigung. Die Arbeitgeber sollten nun einmal klar darlegen, was sie zu bieten bereit seien. "Wir hoffen, dass heute die Kugel einmal zu rollen beginnt. Ohne Ergebnis heute wird es ernst", so Wimmer.

"Durch einen Streik - der Herr Knill sagt, den nimmt er in Kauf - wird es sicher nicht billiger werden", sagte Dürtscher. "Es wird auch um einen arbeitszeitrechtlichen Abschluss gehen. Es geht um einen Ausgleich für die neuen Arbeitszeitregeln, die von der Bundesregierung eingeführt wurden", so der Gewerkschafter. Der KV sei abgelaufen, die Kollegen würden auf ihr Geld warten, so Wimmer. Neuerlich die 5 Prozent nennen wollte er heute nicht, er sagte "wir brauchen ein ordentliches Geld".

Die Streikdrohung der Gewerkschaft sei "zwar nicht gut für den Standort Österreich, aber wir fürchten uns nicht davor". Grundsätzlich könne heute ein Abschluss gelingen, zumindest hoffe man darauf so Knill. Das Gesamtpaket der Gewerkschaften koste "fast Richtung 15 Prozent". Knill garantierte, "dass es einen Reallohngewinn geben wird".

Dass Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zuletzt Nachschärfungen beim 12-Stunden-Tag ausschloss, bestätigte die Position der Arbeitgeber, dass die Arbeitszeitflexibilisierung kein Thema für die KV-Verhandlungen sei. Das sagte Knill auf Nachfrage, ob es den Arbeitgebern vielleicht lieber gewesen wäre, wenn Nachschärfungen angekündigt worden wären, um Druck aus den laufende Verhandlungen zu nehmen. Schließlich pochen die Arbeitnehmer massiv auf Kompensationen für die neuen Arbeitszeitregeln, auf die die Arbeitgeber bisher so gar nicht eingehen wollten.

Für die neuen Arbeitszeitregeln hatten die Arbeitgeber zuvor ein Konvolut an Ausgleichsforderungen gestellt, die den 12-Stunden-Tag erleichtern. Dazu gehört ein langer Kündigungsschutz für Mitarbeiter, die es ablehnen, 12 Stunden zu arbeiten und hohe Zuschläge für jene, die zustimmen.

Die Arbeitgeber bieten 2,02 Prozent Inflationsausgleich und einen Anteil an der Produktionssteigerung in der Metalltechnischen Industrie, den sie mit 0,7 Prozent taxieren. Kompensationen für den 12-Stunden-Tag werden kategorisch abgelehnt. Man könne in den kommenden Jahren schauen, ob dieser überhaupt zu Änderungen in der betrieblichen Praxis führe.

Im Handel geht es um einen neuen Kollektivvertrag für mehr als 400.000 Angestellte und 15.000 Lehrlinge im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel. Zankapfel ist auch hier das Thema Arbeitszeit. Ein Zielwert für das geforderte Gehaltsplus wurde noch gar nicht genannt. Eine Einigung bereits am Donnerstag ist unwahrscheinlich.