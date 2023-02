Eisschnelllauf Herzog in Polen über 1.000 m Weltcup-Fünfte

Herzog stimmte sich in Polen auf WM ein

V anessa Herzog hat zum Abschluss des Eisschnelllauf-Weltcups in Tomaszow Mazowiecki (Polen) den fünften Platz über die 1.000 m belegt. Mit einer Zeit von 1:16,27 Minuten blieb Herzog 1,33 Sekunden hinter der niederländischen Siegerin Jutta Leerdam. Die Disziplinenwertung im Gesamtweltcup beendete die 27-Jährige nach sechs Bewerben ebenfalls auf Rang fünf. Die Station in Polen war die letzte vor den anstehenden Weltmeisterschaften ab Anfang März in den Niederlanden.