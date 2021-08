Polizei erschoss Mann nach Auseinandersetzung .

Nach einem eskalierten Familienstreit ist ein 39-Jähriger in Groß-Gerau im deutschen Bundesland Hessen von der Polizei erschossen worden. Der Mann habe zuvor seine Frau, seine Schwiegermutter und zwei Nachbarn mit einem Messer verletzt, teilte die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mit. Die 66 Jahre alte Schwiegermutter sei bei der Attacke am Dienstagabend nicht unerheblich verwundet worden.