Tote bei Absturz von Wartungsgondel an Sendeturm .

Nach dem Absturz einer Wartungsgondel an einem Sendeturm in Nordhessen, der Dienstagvormittag drei Menschenleben gefordert hat, vermuten die Behörden einen technischen Defekt an der Seilwinde als Unfallursache. Das hätten bisherige Ermittlungen des Amtes für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik im Regierungspräsidium ergeben.