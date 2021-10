Außenminister als Nachfolger von Schallenberg wird Michael Linhart, Boschafter in Paris:

Folgt auf Schallenberg Linhart wird neuer Außenminister

Dass Schallenberg nur interimistisch Bundeskanzler werden könnte wurde am Sonntag sowohl von Grüner als auch von ÖVP-Seite als unwahrscheinlich erachtet.

Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer erklärte am Sonntag, sie könne Kurz' Rückkehr ins Kanzleramt in dieser Legislaturperiode "ausschließen" und deponierte die Hoffnung, dass die türkis-grüne Koalition jetzt bis zu den nächsten regulären Wahlen 2024 hält.

Grüne Klubobfrau Maurer schließt Kurz-Rückkehr ins Kanzleramt aus

Und der steirische ÖVP-Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer betonte gegenüber dem ORF, dass Schallenberg "keine Puppe" und sein Aufstieg ins Kanzleramt "auf Dauer" sei.

Entscheidungen stehen auch bei der Opposition an - nämlich welche Misstrauensanträge sie in der Sondersitzung des Nationalrates am Dienstag einbringt. Der angekündigte gegen Kurz - der künftig ÖVP-Klubchef im Parlament wird - erübrigt sich mit der Einreichung seines Rücktritts beim Bundespräsidenten am Montag. Entlassungsbegehren von SPÖ, FPÖ und NEOS gegen andere Minister haben mangels Grüner Zustimmung keine Aussicht auf eine Mehrheit.