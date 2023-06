Garmanns: Postler wurde für alte Frau zum Lebensretter

Dass sie ihre Pension statt aufs Konto noch vom Briefträger bekommt und dessen richtige Reaktion, retteten einer 86-jährigen alleinstehenden Frau im kleinen Ort der Stadtgemeinde Gföhl vermutlich das Leben.

Es war der 1. Juni und damit der Tag der monatlichen Pensionsauszahlung. Zusteller Jürgen Fichtinger (46) von der Zustellbasis Gföhl kam im Zuge seiner Tour in das am Ende einer kleinen Sackgasse liegende Haus der Frau und wollte ihr das Geld übergeben. Weil er gewohnt war, dass die betagte Dame stets ein wenig länger braucht, um zum Gartenzaun zu kommen, dachte er sich nichts dabei, als eine Reaktion auf sein Läuten dauerte. „Dann habe ich über das Gartentor zum Haus geschaut, und da habe ich die Frau in ihrem Garten im Gras sitzen gesehen“, erzählt der Mann. Weil er andere Kunden hat, die mitunter ebenfalls im Gras sitzen oder liegen, dachte er sich noch nichts Besonderes. „Dann erst habe ich gesehen, dass sie sich bemüht, aufzustehen, aber nicht auf kann.“

Gemeinsam mit Nachbarin in den Garten eingedrungenSofort registrierte Fichtinger, dass es sich hier um einen Notfall handelte. „Gemeinsam mit einer Nachbarin habe ich das versperrte Tor ausgehebelt, damit wir zu der Frau hineinkonnten.“ Nach Aussage der Hausbesitzerin war diese am Abend des Vortages im Garten gestürzt, hatte sich verletzt und hatte nicht mehr aufstehen können. „Dann haben wir sofort die Rettung gerufen“, erzählt Fichtinger. „Das Rote Kreuz Gföhl war innerhalb weniger Minuten da und hat die Frau ins Kremser Krankenhaus gebracht.“

Zwar bekam der Retter keine genaue Auskunft über den Zustand der Patientin, als er sich dort nach ihr erkundigte, doch er erfuhr, dass es mit ihr den Umständen entsprechend schon wieder aufwärts gehe.

Wie die NÖN bei der Nichte der Frau, die sich um die alleinstehende Pensionistin kümmert, erfahren konnte, ist der Gesundheitszustand der Frau stabil. Auch der Familie ist bewusst, dass der Postler in dieser Situation wohl zum Lebensretter wurde. „Nicht auszudenken, wenn sie im Haus gestürzt wäre und man sie länger nicht gefunden hätte!“, ist die Nichte froh, dass der Zusteller so aufmerksam war und schnell und richtig gehandelt hat. Offen ist, ob die Besitzerin in ihr Haus zurückkehren kann, aber nach dem dramatischen Vorfall kann sie bei jedem künftigen Geburtstag auch auf Jürgen Fichtinger anstoßen.