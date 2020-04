Tennisstars helfen schlechter klassierten Spielern .

Die drei großen Stars des Herren-Tennis planen offenbar die Einrichtung eines Hilfsfonds für weniger gut verdienende Profis auf den hinteren Weltranglistenpositionen. Über einen entsprechenden Brief des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic an die Spieler berichteten am Samstag mehrere Medien. Der Serbe habe sich zuvor mit dem Schweizer Roger Federer und dem Spanier Rafael Nadal beraten.