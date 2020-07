10 Mio. Euro aus NPO-Fonds bereits abgewickelt .

In den ersten zwei Wochen seit der Öffnung des NPO-Unterstützungsfonds sind bereits Anträge von rund 1.000 Sportvereinen eingegangen. Seit 8. Juli bis Mitte der Vorwoche habe man Coronakrisen-Hilfsanträge in der Höhe von zehn Millionen abwickeln können, der Großteil davon sei auch schon an die betreffenden gemeinnützigen Sportvereine geflossen, berichtete Sport Austria am Dienstag auf APA-Anfrage.