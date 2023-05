Fußball Hinteregger übernimmt bei Sirnitz Amt als Spielertrainer

Hinteregger gibt nun auch als Trainer den Takt vor Foto: APA/dpa

M artin Hinteregger wechselt in die Trainerriege. Der ehemalige österreichische Fußball-Teamspieler wird ab kommender Saison auch den Posten als Coach seines Heimatvereins SGA Sirnitz übernehmen. Dort agiert der vormalige Verteidiger bereits als Stürmer. 21 Tore hat Hinteregger in dieser Saison in der Kärntner Unterliga Ost bereits geschossen, der 30-Jährige führt damit die Torschützenliste in der fünfthöchsten Spielklasse an.