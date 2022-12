Fußball-Weltmeisterschaft Historischer Coup oder Messi-Krönung im Finale

Lesezeit: 4 Min AB APA / BVZ.at

Nur einer wird am Sonntag jubeln Foto: APA/dpa/Reuters

M it Frankreich gegen Argentinien hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ihr Traumfinale inklusive Duell der Superstars Kylian Mbappé und Lionel Messi. Historisch wird das Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1) in Lusail allemal. Die Franzosen gehen auf die erste erfolgreiche Titelverteidigung seit 60 Jahren los, Argentinien will Messi bei dessen letztem WM-Turnier zur Krönung seiner einzigartigen Karriere verhelfen.