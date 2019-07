An der Grenze zu Bayern in Tirol, Salzburg und Oberösterreich, aber auch im Bergland könnten die Gewitter "recht kräftig ausfallen", hieß es bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Die Druckwelle bringt mitunter etwas auffrischenden Wind im Flachland. Die Gewitter könnten kleinräumig Probleme verursachen: "Die Böden sind sehr trocken, das Wasser rinnt oberflächig weg", so die Experten.

Am Dienstag wird es im ganzen Land recht unbeständig, die Gewitter sind dann aber "nicht mehr unwetterartig, also nicht mehr so heftig", lautete die Prognose. Die Temperaturen erreichen 24 bis 30 Grad. Am Mittwoch sind dann nur noch alpennordseitig ein paar Gewitter zu erwarten.

Donnerstag und Freitag bringen recht freundliches Wetter mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Das Thermometer zeigt dann 25 bis knapp 30 Grad. Man darf sich also auf ein Sommerwetter ohne Extremhitze freuen.