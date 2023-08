Hitzewellen in Österreich häufiger und länger geworden

Das ist auch für die jüngere Vergangenheit (Klimaperiode 1991 bis 2020) bereits überdurchschnittlich lang. In diesem Zeitraum dauerte eine durchschnittliche Hitzewelle an den Wetterstationen Innsbruck Universität, Linz Stadt und Wien Hohe Warte acht Tage. Derzeit sind es bis inklusive (heutigem) Mittwoch in Innsbruck 13 Tage, in Linz zwölf und in Wien elf.

Enden wird die Hitzewelle im Westen Österreichs wahrscheinlich diesen Samstag, im Osten und Süden frühestens am Sonntag. In der Endauswertung liegt die Dauer dieser Hitzewelle in Innsbruck, Salzburg, Linz, St. Pölten, Wien und Eisenstadt dann bei etwa 15 bis 16 Tagen und ist hier somit ungefähr doppelt so lange wie eine durchschnittliche Hitzewelle der Klimaperiode 1991 bis 2020.

Nur in Graz, Klagenfurt (bis Mittwoch je seit vier Tagen) und Bregenz (seit sechs Tagen) fällt diese Hitzewelle kürzer aus und wird ziemlich genau im Durchschnitt der vergangenen Jahrzehnte liegen. Von den Rekorden sind alle Landeshauptstädte jedoch deutlich entfernt. Die längste Hitzewelle aller Landeshauptstädte erlebten Eisenstadt, St. Pölten und Wien im Jahr 2003 mit 29 Tagen.

Auch wenn die bisherigen Rekordlängen solch heißer Phasen schon mehrere Jahre zurückliegen, zeigt sich ein deutliches Bild. "Im Vergleich der Klimaperioden 1961 bis 1990 und 1991 bis 2020 sind Hitzewellen um rund 50 Prozent häufiger geworden", betont Klimatologe Alexander Orlik von Geosphere Austria, "und eine durchschnittliche Hitzewelle dauert je nach Landeshauptstadt mittlerweile um ein bis vier Tage länger als früher."

Beispielsweise gab es in Linz im Zeitraum 1961 bis 1990 durchschnittlich alle drei Jahre eine Hitzewelle und die mittlere Dauer lag bei sieben Tagen. Im Zeitraum 1991 bis 2020 waren es schon alle ein bis zwei Jahre, mit einer mittleren Dauer von acht Tagen. An der Wetterstation Klagenfurt Flughafen wurde 1961 bis 1990 alle zwei bis drei Jahre eine Hitzewelle von im Schnitt sechs Tagen verzeichnet. Im Zeitraum 1991 bis 2020 gab es im Schnitt schon jedes Jahr eine Hitzewelle, die eine mittlere Dauer von zehn Tagen aufwies.